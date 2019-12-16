HABER

HDP önündeki eylemde 105'inci gün; aile sayısı 59 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 15:32 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 105'inci günde de sürdürdü.

Nurettin FİDANCAN- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 105'inci günde de sürdürdü. Mehmet Laçin'in (62) 8 yıl önce üniversite sınavına hazırlanırken, dayısı Hüseyin Sağlam tarafından dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Gamze (18) için İzmir'den gelmesiyle eylemdeki aile sayısı, 59 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Annelerden Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için eylemine devam etti. HDP il binası önündeki eylem, 105'inci günde de sürdürüldü.

KIZI İÇİN OTURMA EYLEMİNE KATILDI

Mehmet Laçin'in 8 yıl önce üniversite sınavına hazırlanırken, dayısı Hüseyin Sağlam tarafından dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Gamze için İzmir'den gelmesiyle eylemdeki aile sayısı, 59 oldu. Mehmet Laçin, eşi Şevin Sağlam ile boşanma aşamasında olduğu sırada kendisinin İzmir'de yaşadığını, kızı Gamze'nin ise annesin yaşadığı Kocaeli'ne gittiğinde dayısı Hüseyin Sağlam tarafından terör örgütü PKK'ya götürüldüğünü öne sürdü. Hüseyin Sağlam'ın, kızı Gamze'nin HDP'de çalışması için annesi Şevin Sağlam'ı ikna ettiğini öne süren Mehmet Laçin, "Erzurum'da köyü terk edip, İzmir'e gitmemin sebebi, kızımı bir yere getirmekti, okutmaktı ve okuturdum. Kızım, üniversite sınavına hazırlanıyordu. Bu tuzağın hazırlandığının farkında değildim. Farkına vardığımda elimden alıp, götürdüler. HDP üyesi olan kızımın dayısı ile 3-4 kişi açık ve net ispatlı şekilde kızımı PKK'ya teslim ediyor. O yıllarda bunlar PKK'ya eleman kazandırmak için görevlendirilmişler. Dayısı ile diğerleri, eski eşimi, kızımın HDP içinde çalışması için ikna ettiler. Bir süre sonra kızımı dağa kaçırdılar. Eski eşimi de ikna etmeleri için onu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldılar. Bir süre sonra onu işten atıyorlar. Ben baba olarak kızımı istiyorum" diye konuştu.

Sayı her geçen gün artıyor! Daha sağlıklı bir hayat için...Sayı her geçen gün artıyor! Daha sağlıklı bir hayat için...
Malatyalılardan ‘Kürecik’ konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destekMalatyalılardan ‘Kürecik’ konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek
Nepalli bakıcıdan avukat anneye 'şiddet' suçlamasıNepalli bakıcıdan avukat anneye 'şiddet' suçlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

7 tane kuruldu! Anında imha ediliyorlar

7 tane kuruldu! Anında imha ediliyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Necip Hablemitoğlu’nun eşinden açıklama

Necip Hablemitoğlu’nun eşinden açıklama

Diyarbakır'da ailelerin nöbeti sürerken HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

Erdoğan 'kapatırız' demişti! İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim

Erdoğan 'kapatırız' demişti! Fotoğraflar geldi

İstanbul Valiliği’nden Alevi ailelerin olduğu apartmana 'gebereceksin' yazısı yazılması hakkında açıklama

Apartmandaki 'gebereceksin' yazısıyla ilgili yeni gelişme

Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı

Korku dolu anlar! Alev alev yandı

39 yaşındaki Yasemin'den 33 gündür haber alınamıyor

39 yaşındaki Yasemin'den 33 gündür haber alınamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.