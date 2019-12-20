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HDP Önündeki eylemde 109'uncu gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 11:49 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 61 ailenin evlat nöbeti 109'uncu gününde de devam etti.

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 61 ailenin evlat nöbeti 109'uncu gününde de devam etti. 5 yıl vatani görevine yapmaya hazırlanırken, çalıştığı İstanbul’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye’ye götütülen oğlu Ömer (24) için oturma eylemi yapan Ağrılı Salih Gökçe, "Oğlumu almadan buradan ayrılmayacağım" dedi.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ediyor. Ailelerin evlat nöbeti, 109'uncu gününde devam etti.
'DEVLETİMİZ GÜÇLÜDÜR'
Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul’da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye’ye götütülen oğlu Ömer (24) için 17 Eylül’den bu yana oturma eylemi yapıyor. Bir an önce oğluna kavuşmak istediğini belirten Gökçe, şunları söyledi:
"109 gündür buradayız. HDP binası önünde bekliyoruz. Ben oğlumu almadan gitmeyeceğim. Daha önce de söyledim, kar da yağsa, yağmur da yağsa ben buradan ayrılmayacağım. HDP daha önce 'Biz binayı kapatıyoruz' dedi. Oysa milletvekilleri gelip gidiyorlar buraya. Onların binaya gidip gelmeleri değil, çadıra gidip gelmeleri gerekiyordu. Buradaki ailelerin sorununu dinlemeliydiler. Ben HDP’den bir açıklama bekliyorum. Ben oğlumu HDP’den istiyorum. HDP milletvekilleri başka zaman, laf lafa gelince, 'Biz Kürtlerin hakkını savunuyoruz' diyor. Hayır, Kürtlerin hakkını savunduklarını zannetmiyorum. Başka ülkelerin haklarını savunuyorlar. Bizim çocuklarımızı da bu ülkelere peşkeş çekiyorlar. Devlet yetkililerine de sesleniyorum, buna bir el atsın. Devletimiz çok güçlü bir devlet. Eli uzun. Devletimiz buna bir çözüm bulur."

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