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HDP önündeki eylemde 10'uncu gün (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 16:27 | Son Güncelleme

  MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI: TÜRKİYE’DE 20 BİN ÇOCUK TERÖRÜN KURBANI OLDU Diyarbakır’da HDP il binası önünde eylem yapan aileleri ziyaret eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye’nin terörden çok çektiğini belirterek, 18 yaşın altında 20 bin çocuğun terör kurbanı olduğunu söyledi. Annelerin gözyaşına gözyaşı katmak ve onların hassasiyetine ortak olmak için geldiğini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu: "Burada samimi, her türlü politik mülahazanın, her türlü siyasi mülahazanın dışında, her türlü istismarın dışında son derece sade bir anne hasasiyetiyle buradan bir çığlık yükseliyor, bir feryat yükseliyor.

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI: TÜRKİYE’DE 20 BİN ÇOCUK TERÖRÜN KURBANI OLDU

Diyarbakır’da HDP il binası önünde eylem yapan aileleri ziyaret eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye’nin terörden çok çektiğini belirterek, 18 yaşın altında 20 bin çocuğun terör kurbanı olduğunu söyledi. Annelerin gözyaşına gözyaşı katmak ve onların hassasiyetine ortak olmak için geldiğini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Burada samimi, her türlü politik mülahazanın, her türlü siyasi mülahazanın dışında, her türlü istismarın dışında son derece sade bir anne hasasiyetiyle buradan bir çığlık yükseliyor, bir feryat yükseliyor. Her sabah uyandığında evladını göremeyen bir annenin burada yürek yangınını ifade ettiği ve toplumun tamamını etkilediği ve insanların da bulunduğu yerden yüreğini kattığı bir süreç yaşanıyor. Ben bu süreci adım adım takip ediyor, buradaki insanların duygularına ortaklık ettiğimi ifade ediyorum. Türkiye terörden çok çekti. 20 bin insan başladığı günden bu güne kadar 18 yaşının altında okul çağında 20 bin çocuk terörün kurbanı oldu. Buradaki aileler de 'Çocuğum okul çağındaydı, elimizden alındı götürüldü, kandırıldı' diye feryatlarını ifade ediyorlar. Birleşmiş Milletler’in Çocuk Hakları Konvansiyonu var, insan hakları örgütünün bu anlamda çalışmaları var, dünyanın her yerinde çocukların bu konuda teminat altında korunması gerekirken tüm Türkiye’de bu anlamda terör konusunda raporlara girmiş bir ülke. O yüzden çocukların yeri eğitimdir, çocukların eli kalemdir, çocukların eli silah tutmaz kalem tutar."

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