HDP önündeki eylemde 118'inci gün

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 62 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 118'inci günde de sürdürdü. Ağrı'nın Hamur ilçesinde, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken, PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal (21) için eyleme katılan Süheyla Demir, kızına seslenerek, "Onlara başkaldırdık bir kere, siz de başkaldırın. Bu davayı el ele vererek, bitirelim. Artık anneler ağlamasın" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

3 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'nin terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 3'ü evladına kavuştu. Hatice Ceylan ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürürken, HDP önündeki 62 aile, 118'inci günde eyleme devam etti.

'KOKUSUNU ÖZLEDİK'

Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, 2014 yılında lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken, PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için 3 Ekim'den bu yana HDP önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Beraberindeki 1,5 yaşındaki kızı Asmin ile oturma eylemine katılan Demir, kızı Hayal'i çok özlediğini söyledi. Evladına bir an önce kavuşmak istediğini anlatan Demir, şunları söyledi:

"Bu eyleme katılmak için Ağrı'dan geldim. Kızım Hayal için buradayım. 118 gündür burada oturuyoruz. Evlatlarımızı bekliyoruz. İnşallah evlatlarımızı alıp öyle gideceğiz. Kızım beni izliyorsa ona sesleniyorum. 118 gündür kardeşinle burada seni bekliyoruz. Bizi görüyorsan lütfen gel ve güvenlik güçlerimize teslim ol, evine dön. Hepimiz seni çok seviyoruz. Sesini, kokunu özledik. Lütfen dön gel. Orada hayat yok, boşuna heba olmayın. Bütün gençlere sesleniyorum; gelin teslim olun. Bakın bizim 3 evladımız geldi ve şu anda anneleriyle mutlu bir şekilde evlerinde oturuyorlar. Siz de dönün gelin ve hayatınıza kaldığınız yerden devam edin. Bırakın gelin. Onlara başkaldırdık bir kere, siz de başkaldırın. Bu davayı el ele vererek, bitirelim. Artık anneler ağlamasın."

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