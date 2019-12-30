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  4. HDP önündeki eylemde 119'uncu gün

HDP önündeki eylemde 119'uncu gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 13:11 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 62 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 119'uncu günde de sürdürdü.

Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 62 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 119'uncu günde de sürdürdü. İstanbul Sultangazi’de 2015 yılında kaybolan Erkan (19) için oturma eylemini sürdüren Fahrettin Akkuş, oğluna teslim olması çağrısında bulundu.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.
3 AİLE EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'nin terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 3'ü evladına kavuştu. Hatice Ceylan ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürürken, HDP önündeki 62 aile, 119'uncu günde eyleme devam etti.
'OĞLUM İLK FIRSATTA KAÇ GEL'
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 2015 yılında kaybolan oğlu Erkan için 20 Eylülde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katılan Fahrettin Akkuş, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. PKK’nın başka ülkelerin güdümünde bir terör örgütü olduğunu anlatan Akkuş, terör örgütünün 40 yıldır kendilerine acı yaşattığını söyledi. Akkuş, oğlu Erkan'ı çok özlediğini belirterek, şunları söyledi:
"Bugün 119 gündür burada nöbetteyiz. Şimdiye kadar 3 çocuğumuz geldi, umudumuz daha da arttı. Moralimiz yükseldi. Diğer çocuklarımız da gelecek. Kırk yıldır bu acıyı bize yaşatıyorlar. Başka da bize ne verdiler. Hep Güneydoğu’ya, hep Kürtlere bir zulüm, bir hakaret ettiler. Bu zulmü Allah da kabul etmiyor. Kafir de bunu yapmaz. Yazık değil mi bu insanlara? Acı ve sancı içindeyiz. Günah değil mi Kürtlere bu kadar hakaret yapılıyor? Bütün çocukları dağda mahvettiler. Sokakta, mağarada, yazık günah değil midir? Yeter artık. Bu kadar da olmaz. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Bunlardan sadaka istemiyoruz. Buraya gelmişiz zorlarına gidiyor. Çünkü bunlar bize borçludur. Çocuğumuzu getirsin kardeş. Oğlum sen neredesin çık gel. Çünkü onları Amerika yönetiyor. Neredeysen oğlum çıkın gelin. Akıllı olun. Hiçbir Türk insanı orada kalmayın gelin. Fırsat bulduğunuz zaman kaçın, gelin. Oğlum ilk fırsatta kaç, gel."

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