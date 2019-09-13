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HDP önündeki eylemde 11'inci gün; aile sayısı 28 oldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 18:38 | Son Güncelleme

SANATÇILAR, DİYARBAKIR'DAKİ ANNELERLE BULUŞTU Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, İskender Pala, Gülben Ergen, Hasan Kaçan, Yavuz Bingöl, Hasan Kaçan ve Hazım Körmükçü'nün aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı, Diyarbakır'da, 11 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti, destek mesajları verdi. 28 ailenin sürdürdüğü eylemi desteklediklerini belirten sanatçılar, ailelerle tek tek konuştu, her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

HDP önündeki eylemde 11'inci gün; aile sayısı 28 oldu (2)

SANATÇILAR, DİYARBAKIR'DAKİ ANNELERLE BULUŞTU
Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, İskender Pala, Gülben Ergen, Hasan Kaçan, Yavuz Bingöl, Hasan Kaçan ve Hazım Körmükçü'nün aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı, Diyarbakır'da, 11 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti, destek mesajları verdi. 28 ailenin sürdürdüğü eylemi desteklediklerini belirten sanatçılar, ailelerle tek tek konuştu, her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.
Ziyarette konuşan Gülben Ergen, Diyarbakır'daki anneleri herkesin dinlemesi gerektiğini söyledi. Ergen, onların sesini ve çığlığını biraz daha çoğaltmak için geldiklerini ifade ederek, "Bir annenin içi yanıyorsa, bir anne feryat ediyorsa, feryadın karşısında hiçbir güç duramaz" diyerek, teröre lanet okudu.
'BEN DE BİR ANNEYİM, BENİM DE YÜREĞİM SIZLIYOR'
Sanatçılardan Hülya Koçyiğit ise bu ülkede 30 yıldır annelerin gözyaşlarının dinmediğini söyleyerek, "Burada evlatlarını isteyen annelerin sesini duymamak mümkün değil, onlara destek vermemek mümkün değil. Ben de bir anneyim, benim de yüreğim sızlıyor, onlarla beraber gözyaşı döktüm günlerdir. Bu sesini cesaretle duyurmaya çalışan, direnen, evladımı istiyorum diyen sese bütün dünya kulak versin" dedi.
'GÜN GEÇTİKTE BURADAKİ KALABALIK ARTIYOR'
HDP önünde oturma eylemi yapan annelere desteğinin her zaman devam edeceğini söyleyen Hasan Kaçan da şöyle konuştu:
"Bu annelerin eylemi başladığından beri elimden geldiğince sosyal medyadan destek olmaya çalışıyordum. Ama tabi onların acısını, feryadını da bütün bir memleketin, hatta bütün dünyanın duyması gerekiyor. Gün geçtikte buradaki kalabalık artıyor. Evlatlarını isteyen anneler, babalar dolduruyorlar burayı. Adresin de burası olduğunu biliyorlar. Çünkü çocuklar buradan dağa kaçırılıyorlar. Adres burası. Bizler, sanatçı kardeşlerimizle birlikte annelerin feryadında bir nebze olsun yer alabiliyorsak onların feryadına diğer insanlara, bir parçacık ulaştırabiliyorsak ne mutlu. Onun için buraya geldik, annelerle birlikte olmayı arzu ettik. Şimdi onlarla beraberiz. İnşallah evlatlarını bu alçak terör örgütünden, PKK'dan söke söke alacaklar."
'ANNE FERYADININ SİYASETİ OLMAZ'
Yavuz Bingöl ise anne feryadının siyasetinin olmadığını vurgulayarak, "Bu yanlıştan geri dönün. Annelerinizi ağlatmayın. Anne evladına sarılmak isteyin, silahları bir meydanda yakın. Gelin annelerinizin kirpiklerinden gözyaşlarını silin. Bu ülke 50 bin insanını kurban etti teröre. Yeter artık. Anne feryadının siyaseti olmaz. Biz de bugün buraya geldik. Anneler de evlatları dönsün istiyorlar. Evlatlarının yerine bizi koyamazlar. Biz de geldik ki toplumsal farkındalık yaratalım. Önce dünkü şehitlerimize gittik. Ailelerine sabır diliyoruz. Sonra da buraya geldik" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

HDP önündeki eylemde 11'inci gün; aile sayısı 28 oldu (2)HDP önündeki eylemde 11'inci gün; aile sayısı 28 oldu (2)HDP önündeki eylemde 11'inci gün; aile sayısı 28 oldu (2)HDP önündeki eylemde 11'inci gün; aile sayısı 28 oldu (2)

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