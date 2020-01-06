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  4. HDP önündeki eylemde 126'ncı gün

HDP önündeki eylemde 126'ncı gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 64 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 126'ncı günde de sürdürdü.

Selim KAYA- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 64 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 126'ncı günde de sürdürdü. 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan kızı Yasemin (22) için oturma eylemini sürdüren Yıldız Ballı, kızına teslim olması çağrısında bulunarak, "Yasemin gel. Hastayım, artık dayanamıyorum. Artık oradan kaç gel kızım" dedi.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.
3 AİLE EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'nin terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 3'ü evladına kavuştu. Hatice Ceylan ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürürken, HDP önündeki 64 aile, 126'ncı günde eyleme devam etti.
'BÜTÜN AİLELER BİRBİRLERİNE SÖZ VERDİ BURADAN KALKMAYACAĞIZ'
2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan kızı Yasemin için 19 Eylül’den bu hana oturma eylemini sürdüren Yıldız Ballı, kızına teslim olması için çağrıda bulundu. Çocukları dağa kaçırılan ailelere seslenen Ballı, HDP önündeki eyleme katılmalarını istedi. Kızını çok özlediğini anlatan Ballı, "Yasemin gel, hastayım, artık dayanamıyorum. Artık oradan kaç gel kızım. Kimseden korkma, hiçbir şeyden korkma. Lütfen gel artık, yeter. Ben burada annelere babalara da seslenmek istiyorum, kör mü oldunuz, sağır mı oldunuz, dilsiz mi oldunuz, ne oldunuz? Buraya gelsenize ciğerimiz burada yanıyor. Biz burada oyun yapmıyoruz. Biz burada evlatlarımızın peşindeyiz. Bizi duyuyorsanız çıkın gelin buraya. Biz burada hepinizi bekliyoruz. Biz burada yorgan altında yatarken evlatlarımız başlarını taşın üstüne koyup uyuyor. Üstlerini örtecek bir yorgan veya bir battaniyeleri bile yok. Siz nasıl sıcak sobanın yanında durabiliyorsunuz. Ben şayet duramadım, geldim buraya, sizde çıkın gelin. Gelin ki adaleti gösterelim onlara. Bugün 126'ncı gündür buradayız. Buradan da kalkmayacağız. Bütün anne ve babalar birbirimize söz verdik. Buradan gitmeyeceğiz" dedi.

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