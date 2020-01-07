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  4. HDP önündeki eylemde 127'nci gün; aile sayısı 65 oldu 

HDP önündeki eylemde 127'nci gün; aile sayısı 65 oldu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:02 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında kaçırılan zihinsel engelli kardeşi Rahim Çivçi (25) için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Mehmet Sıddık Çivçi ile birlikte 127'nci günde 65 oldu.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında kaçırılan zihinsel engelli kardeşi Rahim Çivçi (25) için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Mehmet Sıddık Çivçi ile birlikte 127'nci günde 65 oldu.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.
3 AİLE EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'nin terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 3'ü evladına kavuştu. Hatice Ceylan ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürürken, HDP önündeki aile sayısı, 127'nci günde Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Soğuksu köyünden gelen Mehmet Sıddık Çivçi ile 65 oldu.
KAÇIRILAN ZİHİNSEL ENGELLİ KARDEŞİ İÇİN HAKKARİ'DEN GELDİ
2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan zihinsel engelli kardeşi Rahim Çivçi için oturma eylemine katılan Mehmet Sıddık Çivçi, kardeşinin zihinsel engelli raporlu olmasına rağmen terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Kardeşine çağrı yapan Çivçi, şunları kaydetti:
"Kardeşim zihinsel engelliydi. 3 yıl önce bir haber aldık terör örgütü PKK onu götürmüş. Kardeşim için buraya geldim. Kardeşimi istiyorum. Kardeşim 5 yıl önce kaçırıldı. Bundan dolayı buraya geldik. Bir çare bulmak istedik. Kardeşim nerededir, ne yapıyor, haberimiz yok. Eğer kardeşim bizi duyuyorsa gel, ben buradayım. Senin için buraya geldim. Kimseden korkma. Polise, emniyete teslim ol gel. Ben de buradayım. Seni bekliyorum. Çok acı çekiyoruz senin için."

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