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  4. HDP önündeki eylemde 133'üncü gün (2)

HDP önündeki eylemde 133'üncü gün (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 21:25 | Son Güncelleme

AİLE SAYISI, 68 OLDU Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, HDP binası önündeki oturma eyleminin 133'üncü gününde, 2 ailenin daha katılmasıyla 68'e çıktı.

AİLE SAYISI, 68 OLDU
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, HDP binası önündeki oturma eyleminin 133'üncü gününde, 2 ailenin daha katılmasıyla 68'e çıktı. Merkez Kayapınar ilçesinde oturan Gevriye Ayhan, kızı Pelda'nın (21) 2014 yılında 15 yaşındayken kandırılıp, dağa kaçırıldığını belirterek, HDP önündeki oturma eylemine katıldı. Eşi öldüğü için çocuklarına çalışarak, baktığını anlatan Gevriye Ayhan, kızının ortaokulu bitirdikten sonra kuaförde çalıştığını söyledi. Ayhan, kızının kaçırılışını şöyle anlattı:
"Akşam eve gelmedi, ben de onu aramaya çıktım. Kime sorduysam nerede olduğunu bilen olmadı. En son HDP il binasına gelip, sordum. Bana dediler, 'Kızın dağda'. 'Kızımı getirin' diye ağladım, yalvardım; getirmediler. Kızım, kaybolduktan 3 ay sonra beni aradı. Suriye'nin Kobani kentinde olduğunu söyledi. 2 ay Lice'de tutmuşlar, oradan götürmüşler. Kızımla görüştüğümde kendisi, orada şoförlük yaptığını söyledi. O görüşmeden 6 ay sonra biri beni aradı, kızımın arkadaşı olduğunu söyledi. Ben inanmadım. Sosyal medya üzerinden fotoğraf göndereceğini söyledi. Benim evde internet yok, komşularımdan yardım aldım. Fotoğrafı gönderdi. Daha sonra telefonunu silmemi istedi, 'Yoksa hem senin hem kızının başı belaya girer' dedi. Ben korktum, sildim numarayı. Ondan sonra bir daha haber alamadım. Buradaki aileleri görüyordum televizyonda. Sonra bir tanıdığımın oğlu geldi, teslim oldu. Gelip katılmaya karar verdim."
Bingöl'den Diyarbakır'a gelen Metin Açan ise oğlu Hakan'ın (26) sanayi sitesinde meslek öğrenirken 2012 yılında kandırılarak, götürüldüğünü söyledi. Hakan'dan haber alamadığını anlatan baba Açan, yurt dışında çalışan büyük oğlu Harun'un (28) da kardeşini getirmek için 2016'da dağa gittikten sonra dönmediğini belirtti. Metin Açan, büyük oğlu Harun'un, bir süre önce terör örgütünden ayrılıp, peşmergeye teslim olduğunu söyledi.

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