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HDP önündeki eylemde 13'üncü gün; aile sayısı 34 oldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 20:18 | Son Güncelleme

AİLE SAYISI 34 OLDU Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemine Bursa'dan gelen Türkan Mutlu da katıldı.

AİLE SAYISI 34 OLDU

Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemine Bursa'dan gelen Türkan Mutlu da katıldı. Anne Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanan ve kayıt yaptırmayıp, kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için oturma eylemine başladı. Türkan Mutlu, kızını televizyonda Kobani'de terör örgütü PKK saflarında gördüğünü öne sürerek, "BDP'ye gittim. Kızımı bırakmalarını, beni götürmelerini istedim. Kızıma sesleniyorum. Eve dön. Bana okuyacağını, kimsesiz çocuklara sahip çıkacağını söylüyordun. Yalvarıyorum gel" dedi.

HDP önünde bekleyen aile sayısı Türkan Mutlu ile birlikte 34 oldu.

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