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  4. HDP önündeki eylemde 141'inci gün 

HDP önündeki eylemde 141'inci gün 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 12:38 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 72 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 141'inci günde de sürdürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 72 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 141'inci günde de sürdürüyor. 2014'te, Bitlis'te üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği o dönem 18 yaşında olan kızı Fadime için Kütahya'dan gelerek oturma eylemi yapan Hatice Levent, "Fadime'm neredeysen kaç gel" dedi. Levent ayrıca, kızının kalbinin delik olduğunu söyledi.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
4 AİLE EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 72 aile, HDP önündeki evlat nöbetini 141'inci günde de sürdürüyor.
Bitlis Eren Üniversitesi'nde öğrenciyken 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için 22 Eylül 2019'da Kütahya'dan gelerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katılan Hatice Levent, gözyaşı dökerek, kızına teslim ol çağrısında bulundu. Levent, kızı Fadime'nin kalbinin delik olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Kızımdan ne istediler. Benim kızım okuyup bana bakacaktı. Vicdansızlar, iki yakaları bir araya gelmesin. Benim yavrumu onların içine attılar. Benim yavrumun yeri oralar değil. Benim yavrumun yeri benim dizimin yeri. Benim yavrum kalem tutacaktı, silah verdiler. Fadime'm beni görüp duyuyorsan o silahı at elinden. Bana gel yavrum. Ben seni çok özledim, kardeşlerin çok özledi Fadime'm. Senin kalbin delik. Sen onlara hizmet edemezsin Fadime'm. Bana gel yavrum. Bu vicdansızlar senden ne istediler ? Ben senin saçlarının bir teline kıyamadım."

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