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  4. HDP önündeki eylemde 141'inci gün (2)

HDP önündeki eylemde 141'inci gün (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 15:46 | Son Güncelleme

'OĞLUMUN MONTUNU HDP İL BİNASINDA BULDUM' Geçen yıl 5 Mayıs'ta kaybolan oğlu Yusuf’un (16), HDP aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını belirtip, 4 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi yapan Yusuf Begdaş, nöbet tutan alilelerin evlatlarını istediğini söyledi.

'OĞLUMUN MONTUNU HDP İL BİNASINDA BULDUM'
Geçen yıl 5 Mayıs'ta kaybolan oğlu Yusuf’un (16), HDP aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını belirtip, 4 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi yapan Yusuf Begdaş, nöbet tutan alilelerin evlatlarını istediğini söyledi. Oğlu kaçırıldığında HDP il binasına geldiğini, Yusuf'un montunu binanın 2'nci katındaki gençlik yapılanmasına ait odada bulduğunu söyleyen inşaat işçisi Diyarbakırlı Celil Begdaş, "Benim oğlum bu HDP binasının 2'nci katından götürüldü. Gittiği gün montunu orada gördüm. 8 ay 15 gün oldu, hiçbir haber yok, sabrım kalmadı. Kaç çocuk daha gidecek böyle. HDP bir kukla partisidir. Bütün siyasi partiler bu konuda bir olsun, çadırda artık yer kalmadı. Buradaki anne babalar evlatlarını istiyor" dedi.

Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)
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