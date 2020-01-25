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HDP önündeki eylemde 145'inci gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 15:25 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 75 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi 145'inci gününde de devam etti.

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 75 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi 145'inci gününde de devam etti. Kızı Gamze Laçin (27) için oturma eylemini sürdüren Mehmet Laçin, kızının internette ağlarken çekilmiş fotoğrafını gördüğünü belirterek, "Kızımın bu fotoğrafını ormanda çekmişler. Benim kızım ağlayarak resim çektiriyor. Yani bu çocukları herkes görsün, bunlar şu anda suç aleti olarak kullanılıyor" dedi.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.
4 AİLE EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 75 ailenin oturma eylemi 145'inci gününde devam etti.
KIZININ AĞLARKEN FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ
2014 yılında, üniversite sınavına hazırlanırken, dayısı tarafından dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Gamze Laçin için 16 Aralık'ta İzmir'den gelerek, oturma eylemine katılan Mehmet Laçin, kızının ağlarken çekilen fotoğrafını göstererek, "Bu fotoğraf bir hafta önce internette gördüm. Acım daha da derinleşti. Kızımın bu fotoğrafını ormanda çekmişler. Benim kızım ağlayarak, resim çektiriyor. Yani bu çocukları herkes görsün, bunlar şu anda suç aleti olarak kullanılıyor. Yani silah zoruyla dağa çıkarılmış, suç aleti olarak kullanılıyorlar. Bunlar yasalara göre suçlu hale gelmiştir, suçlu hale getirdikleri için tehdit ediyorlar; 'Bak size suç işlettik, Türkiye'ye giderseniz ceza alırsınız' diye. Çocuklarımız da teslim olmaktan da çekiniyorlar" dedi.
Baba Laçin, yaşanan depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek,
"Depremden dolayı tüm ülkemizin başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Bu deprem acımızı daha da artırdı. İnşallah az bir kayıpla atlatırız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

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