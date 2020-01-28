HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP önündeki eylemde 148'inci gün

HDP önündeki eylemde 148'inci gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 12:05 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 75 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 148'inci günde de sürdürdü.

Nurettin FİDANCAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 75 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 148'inci günde de sürdürdü. Terör örgütü PKK tarafından 2015'te dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Roşat için eylemde olan Necibe Çiftçi, "Çocuklarımızı HDP götürdü. HDP'den çocuklarımızı istiyoruz" dedi.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
4 AİLE EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 75 aile, oturma eylemini 148'inci günde de sürdürdü.
Hakkari Şemdinli'den gelen ve 2015'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Roşat için oturma eylemini 8 Kasım'dan bu yana sürdüren Necibe Çiftçi, "Oğlum için bu çadırın altında, bu mücadeleyi veriyorum. 148 gündür biz bu çadırın altındayız. 148 sene olsa da biz bu çadırın altında, bu mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız için biz buraya gelmişiz. Bizim çocuklarımızı HDP götürdü. Biz HDP'den bu çocuklarımızı istiyoruz" diye konuştu.

FOTOGRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bayram namazı nasıl kılınır?Bayram namazı nasıl kılınır?
PARTNERBöyle yakalandılar! Kimseye aldırmadan...Böyle yakalandılar! Kimseye aldırmadan...
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi yaralandıBilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi yaralandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbullulara müjde! Karar bekleniyor

İstanbullulara müjde! Karar bekleniyor

Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: TEM Bahçeşehir bağlantı yolunda kaza!

TEM'de feci kaza! Sitenin bahçesine uçtu

İçişleri Bakanı Soylu'dan Elazığ depremiyle ilgili yeni açıklama

Bakan Soylu'dan Elazığ depremiyle ilgili yeni açıklama

Elektronik mühendisi Cengiz Çetin: Deprem habercisini buldum

'Deprem habercisini buldum' dedi ve ekledi: Dyson Lin...

Yozgat'taki petshopta feci yangın! Kuşlar telef oldu

Yozgat'taki petshopta feci yangın! Kuşlar telef oldu

Almanya'ya iltica etmek için akılalmaz yöntem!

Şeytanın aklına gelmez! Kapının önüne mermi bırakıp...

Elazığ depremini 3 ay önceden tahmin etmişti! Naci Görür'ün mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Elazığ depremini 3 ay önceden tahmin etmişti! Mesajı sosyal medyayı karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.