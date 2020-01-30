HDP önündeki eylemde 150'nci gün; aile sayısı 77 oldu (2)

UMUT DOLU ANNELER'DEN AİLELERE ZİYARET

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Diyarbakır'a gelen Uluslararası Damla Gönüllüleri üyesi bir grup kadın ile gönüllü gençler, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde PKK tarafından kaçırılan çocukları için 150 gündür oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

​​20 farklı ilden 18 anne ve 22 gönüllü gencin katılımıyla yapılan ziyaretin ardından konuşan üniversite öğrencisi Şevval Ceyhan (20), "Amacımız, Diyarbakır'daki annelerimize ve tüm çocuklarının zor durumda kalan annelerimizin yanına geldik. Onlara bir yürek olduğumuzu göstermek için geldik. Bu başımızdaki belayı hep birlikte yeneceğimizi, onların çocuklarına kavuşmasındaki o sevinci hep birlikte yaşayacağımızı, nasıl şu an üzüntüsünü hep birlikte yaşadığımız gibi sevinçlerini de hep birlikte yaşayacağımızı göstermek için buradayız" dedi.

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