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HDP önündeki eylemde 153'üncü gün; aile sayısı 79 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 12:21 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 153'üncü günde, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği lise öğrencisi oğulları Sabri (21) için Siirt'ten gelen Dilber- Hasan Ayhan çifti ile 79 oldu.

Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 153'üncü günde, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği lise öğrencisi oğulları Sabri (21) için Siirt'ten gelen Dilber- Hasan Ayhan çifti ile 79 oldu.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.
4 AİLE EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor.
'OĞLUM ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORDU'
Siirt'te, 2015'te lise öğrencisiyken, kaçırılan oğulları Sabri için gelen Hasan- Dilber Ayhan çiftinin, HDP Diyarbakır binası önündeki oturma eylemine bugün katılmasıyla aile sayısı, 153'üncü günde 79 oldu. Oğlunun kaçırılmasının ardından HDP'ye gittiğini anlatan Hasan Ayhan, "2015'ten beri çocuğumuz kayıp. Dışarı çıktı. Ben okula gittiğini zannettim akşam oldu, gelmedi sonra karakola bilgi verdim. HDP'ye gittim. HDP bize bir bilgi vermedi. Kandırdılar götürdüler. HDP'liler bize daha sonra oğlum için 'Yolu açık olsun' dedi. Biz çocuğumuzu istiyoruz. Çocuğumu geri versinler. Oğlum, öğretmen olmak istiyorum" dedi.

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