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HDP önündeki eylemde 16'ıncı gün; aile sayısı 40 oldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 15:05 | Son Güncelleme

ANNELERE DESTEK ZİYARETLERİ Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden annelerin HDP önündeki oturma eylemi devam ederken, ailelere destek ziyaretleri de sürüyor.

HDP önündeki eylemde 16'ıncı gün; aile sayısı 40 oldu (2)

ANNELERE DESTEK ZİYARETLERİ
Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden annelerin HDP önündeki oturma eylemi devam ederken, ailelere destek ziyaretleri de sürüyor. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ile Türkiye Hokey Federasyonu Genel Başkanı Sadık Karakan ve bir grup milli sporcu, ailelere destek ziyaretinde bulundu.
'TÜRKİYE BU SESE DUYARSIZ KALMAYACAKTIR'
Annelerin arasına oturarak onların dertlerini dinleyen KADEM Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, annelerin bu feryadının en kısa zamanda dinmesini umut ettiğini belirterek şöyle konuştu:
"Allah yardımcıları olsun, biz de bu acılarını ve hasretlerini paylaşmak için onların yanında olduğumuzu söylemek için geldik. Çok fazla konuşacak bir şey yok, burada olduğumuzu söylemek için geldik. En kısa zamanda annelerin bu feryadının dinmesi için dua ediyoruz. Eminim ki tüm Türkiye’deki insanlar bu sese duyarsız kalmayacaktır."
MİLLİ SPORCULAR DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI
Türkiye Hokey Federasyonu milli sporcularının annelerle kucaklaması duygusal anlar yaşattı. Türkiye Hokey Federasyonu Genel Başkanı Sadık Karakan ise çocukları kaçırılan ya da kandırılan annelerin yanında olmak, onların bu haklı ve meşru eylemlerine destek vermek için geldiklerini söyledi. Karakan,"Çocukları kaçırılan ya da kandırılan annelerimizin yanında olmak onların bu haklı ve meşru eylemlerine destek vermek için geldik. PKK bir terör örgütüdür ve şu an annelerimizin kapısında beklediği parti her ne kadar yasalarımıza göre legal bir parti görünümünde olsa dahi maalesef PKK terör örgütünün siyasi kanadıdır. Bunu böyle görüyor ve yorumluyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

HDP önündeki eylemde 16'ıncı gün; aile sayısı 40 oldu (2)HDP önündeki eylemde 16'ıncı gün; aile sayısı 40 oldu (2)HDP önündeki eylemde 16'ıncı gün; aile sayısı 40 oldu (2)HDP önündeki eylemde 16'ıncı gün; aile sayısı 40 oldu (2)

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