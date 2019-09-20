HDP önündeki eylemde 18'inci gün (2)

AİLELERE ZİYARETÇİ AKINI

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 43 ailenin Diyarbakır’da HDP il binası önündeki oturma eylemi devam ederken, ailelere Türkiye’nin birçok yerinden destek ziyaretleri de sürüyor. 15 Temmuz şehit aileleri, gazileri ve Şırnak’tan aşiret liderlerinin de içinde olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ailelere destek ziyaretinde bulundu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Ziyaretçiler arasında yer alan din adamları Mustafa Duman ve Selman Okumuş, HDP il binası önündeki ailelerle beraber dua edip Kuran-ı Kerim ve ilahi okudu. Dualar okunurken annelerin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

'ŞER ODAKLARINI, NİFAK TOHUMLARINI BERTARAF EDELİM'

15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerinin de ziyaret ettiği annelere, Şırnak’tan gelen ve içinde aşiret liderleri ve kanaat önderlerinin de olduğu 15 kişilik sivil toplum kuruluşu temsilcisi, destek ziyaretinde bulundu. Şırnak heyeti adına açıklama yapan Tatar aşireti lideri Aslan Tatar, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tatar, "Annelerimizin acılarını paylaşmaya geldik, onların yanında olduklarımızı beyan ettik. Artık bu saatten sonra kimse ölmesin, huzur gelsin, barış gelsin, kardeşlik gelsin. Benim Kürt kardeşlerime bir mesajım olacak, bundan sonra hep birlikte ülkemize sahip çıkalım, şer odaklarını, nifak tohumlarını bertaraf edelim, bu güzel coğrafyada insanca yaşamayı Allah bizlere nasip etsin. Bundan sonra çocuklarımızın eğitimiyle uğraşalım. Bu kanın gelmesine sebep olanları Allah Kahhar ismiyle kahır etsin. Bu coğrafyada çok çektik, anneler ağlamasın" dedi.