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HDP önündeki eylemde 18'inci gün (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 20:09 | Son Güncelleme

AİLEYİ TEHDİT ETTİĞİ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI HDP önünde oturma eylemi yapan Remziye Akkoyun'u tehdit ettiği iddia edilen M.N.G.

HDP önündeki eylemde 18'inci gün (4)

AİLEYİ TEHDİT ETTİĞİ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI
HDP önünde oturma eylemi yapan Remziye Akkoyun'u tehdit ettiği iddia edilen M.N.G. (68), polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
4 yıldır kayıp oğlu Azad'ın PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başlayan Remziye Akkoyun, eşiyle hastaneye giderken, HDP'li birinin yanlarına gelip, "Partimizi neden rahatsız ediyorsun?" dediğini iddia etmesinin ardından şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Akkoyun'un beyanı üzerine çalışma başlatan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akkoyun'un geçtiği noktadaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarında yapılan incelemede Akkoyun'u tehdit ettiği ileri sürülen M.N.G. bu akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen M.N.G.'nin, yapılan araştırma sonucunda terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı çeşitli eylemlere katıldığı tespit edildi.
Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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