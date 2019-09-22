HDP önündeki eylemde 20'nci gün

Eylemini sürdüren ve çocuklarını isteyen aileler, artık dayanamadıklarını belirterek, parti binasına girmeye çalıştı. Bu sırada aileler ile HDP'liler arasında tartışma çıktı. Polisin araya girip, aileleri uzaklaştırmasıyla gerginlik, sona erdi. Vatani görevi için usta birliğine giderken, 2 Ekim 2015'te, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 5 Eylül'de oturma eylemine katılan Songül Altındaş, "Çocuklarımızı bize getirsinler. Biz cevap istemiyoruz, başka bir şey de istemiyoruz. Çocuklarımız getirilene kadar biz susmayacağız. Biz işimizi, gücümüzü, evimizi bırakmışız; çocuklarımızı almaya gelmişiz" diye konuştu.

'YÜREĞİMİZ YANIYOR'

İstanbul Esenyurt'ta, 2014'te tekstil fabrikasında çalışırken, kaybolan ve terör örgütü PKK'nın kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için 19 Eylül'de oturma eylemine başlayan Yıldız Ballı ise "Bu annelerin, bu zulme 'Dur' demelerinin zamanı geldi de geçiyor bile. Yeter artık, yüreğimiz yanıyor" dedi.

OTURMA EYLEMİNDEKİ AİLELER