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HDP önündeki eylemde 20'nci gün (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 17:37 | Son Güncelleme

KIZI İÇİN GELDİ, AİLE SAYISI 45 OLDU Kütahya'da yaşayan Hatice Levent, Diyarbakır'a gelerek, 2015 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken, kaybolan ve terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Fadime (18) için HDP il binası önünde oturma eylemine katıldı. Levent ile birlikte eylemdeki aile sayısı, 45'e çıktı.

HDP önündeki eylemde 20'nci gün (3)

KIZI İÇİN GELDİ, AİLE SAYISI 45 OLDU
Kütahya'da yaşayan Hatice Levent, Diyarbakır'a gelerek, 2015 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken, kaybolan ve terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Fadime (18) için HDP il binası önünde oturma eylemine katıldı. Levent ile birlikte eylemdeki aile sayısı, 45'e çıktı. Kızının kalbinin delik olduğunu anlatan Hatice Levent, "Üniversite okuyacağım, dedi. Üniversiteye gitti Bitlis'e. Birinci senesini okudu, ikinci senesinde benim çocuğumun beynine girdiler, götürdüler. Biz onlar için büyütmedik. Ne cefalarla büyüttük ne yokluklarla büyüttük. Yavrularımızı bize versinler, Fadime'mi bana versinler. Ölü ya da diri, ben yavrumu istiyorum. Benim yavrumun kalbi delikti. Siyaset nedir, bilmeyiz biz" diye konuştu.
Öte yandan 3 günlük Doğu Anadolu Bölgesi turuna çıkan Kütahyalı ve Trabzonlu grup, oturma eylemindeki aileleri ziyaret edip, desteklerini iletti.

FOTOĞRAFLI

HDP önündeki eylemde 20'nci gün (3)HDP önündeki eylemde 20'nci gün (3)HDP önündeki eylemde 20'nci gün (3)HDP önündeki eylemde 20'nci gün (3)

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