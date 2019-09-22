HABER

HDP önündeki eylemde 20'nci gün (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 22:57 | Son Güncelleme

KIZI İÇİN GELDİ, AİLE SAYISI 45 OLDU Kütahya'da yaşayan Hatice Levent, Diyarbakır'a gelerek, 2015 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken, kaybolan ve terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Fadime (18) için HDP il binası önünde oturma eylemine katıldı. Levent ile birlikte eylemdeki aile sayısı, 45'e çıktı.

KIZI İÇİN GELDİ, AİLE SAYISI 45 OLDU

Kütahya'da yaşayan Hatice Levent, Diyarbakır'a gelerek, 2015 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken, kaybolan ve terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Fadime (18) için HDP il binası önünde oturma eylemine katıldı. Levent ile birlikte eylemdeki aile sayısı, 45'e çıktı. Kızının kalbinin delik olduğunu anlatan Hatice Levent, "Üniversite okuyacağım, dedi. Üniversiteye gitti Bitlis'e. Birinci senesini okudu, ikinci senesinde benim çocuğumun beynine girdiler, götürdüler. Biz onlar için büyütmedik. Ne cefalarla büyüttük ne yokluklarla büyüttük. Yavrularımızı bize versinler, Fadime'mi bana versinler. Ölü ya da diri, ben yavrumu istiyorum. Benim yavrumun kalbi delikti. Siyaset nedir, bilmeyiz biz" diye konuştu.

Öte yandan 3 günlük Doğu Anadolu Bölgesi turuna çıkan Kütahyalı ve Trabzonlu grup, oturma eylemindeki aileleri ziyaret edip, desteklerini iletti.

PARTNERJennifer Lopez ikonik elbisesiyle 19 yıl sonra yenidenJennifer Lopez ikonik elbisesiyle 19 yıl sonra yeniden
İnegöl’de kayıp alarmıİnegöl’de kayıp alarmı
Rehabilitasyon merkezinden kaçan yaşlı adam için ekipler seferber olduRehabilitasyon merkezinden kaçan yaşlı adam için ekipler seferber oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Yırtmacı olay oldu! 'Bu nasıl bir güzellik'

Yırtmacı olay oldu! 'Bu nasıl bir güzellik'

Trump'tan BM'de flaş İran kararı

Trump'tan BM'de flaş İran kararı

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.