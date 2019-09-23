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HDP önündeki eylemde 21'inci gün (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 16:13 | Son Güncelleme

AİLE SAYISI 46 OLDU Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önündeki oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 5 yıl önce Muş’ta mobilyacıda çalışırken kaybolan oğlu Turan Aslan (26) için Muş’tan gelen Güzel Aslan ile 46 oldu.

AİLE SAYISI 46 OLDU

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önündeki oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 5 yıl önce Muş’ta mobilyacıda çalışırken kaybolan oğlu Turan Aslan (26) için Muş’tan gelen Güzel Aslan ile 46 oldu. Kayıp oğlundan haber alamayan anne Aslan, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia etti.

AİLELERE DESTEK ZİYARETİ SÜRÜYOR

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 21 gündür oturma eylemini sürdüren ailelere destek ziyaretleri de sürüyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sendikacılar ve kanaat önderlerinin de aralarından bulunduğu yaklaşık 100 kişi Muş'tan gelerek ailelere desteklerini bildirdi. Ziyaretin ardından heyet adına açıklamayı yapan Muş Kardeşlik Platformu Başkanı Gıyasettin Seçkin, doğusuyla batısıyla ve güneydoğusuyla artık uyandıklarını, annelerin bu işi bitireceklerine inandıklarını söyledi. Annelerin yüreklerindeki bu acıya hiç kimsenin kayıtsız kalmaması gerektiğine dikkat çeken Seçkin şöyle konuştu:

“Haysiyetli, kararlı, onurlu bir direniştir. Annenin kalbi yandığı zaman başka bir şey düşünmez. Annelerin bu onurlu duruşuna, yüreklerindeki acıyı hissedip herkesin destek vermesi gerektiğine inanıyoruz. Bizler bu insanlara karşı kayıtsız kalırsak, mahşerde bunun hesabını vereceğiz. Nerede 'insan hakları' diyenler? Bunlar insan değil midir, insan haklarına tabi değil midir, bu annelerin de haklarını aramaları gerekmez mi? Demokrasi havarisi kesilenler buyursunlar görsünler ve gelsinler. Şunu çok iyi biliyoruz, artık halk uyanmış, doğusuyla batısıyla, güneydoğusuyla ve her tarafıyla biz artık uyandık ve şunu çok iyi biliyoruz ki, haçlı zihniyetinin dünya düzenini sürdürmek için bizim evladımızı cephelerde kullandıklarını çok iyi biliyoruz. Artık yeter diyoruz ve bu işi de bu annelerin acısı ve feryadı dindirecek ve bitirecek.”

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