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HDP önündeki eylemde 31'inci gün; aile sayısı 51 oldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 14:48 | Son Güncelleme

AVRUPA KONSEYİ HEYETİ, HDP ÖNÜNDEKİ AİLELERLE GÖRÜŞTÜ Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Eş Raportörleri Jacob Wienen, Yoomi Renström ve Stephanie Poirel, Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

HDP önündeki eylemde 31'inci gün; aile sayısı 51 oldu (2)

AVRUPA KONSEYİ HEYETİ, HDP ÖNÜNDEKİ AİLELERLE GÖRÜŞTÜ
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Eş Raportörleri Jacob Wienen, Yoomi Renström ve Stephanie Poirel, Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Aileler, raportörlere, çocuklarının nasıl kaçırıldığını ve neler yaşadıklarını anlattı.
Eş raportörlerden Jacob Wienen, ailelerin acılarının sona ermesine katkı sağlamak istediklerini söyledi. Wienen, oturma eyleminin raporlarında yer alacağını ifade ederek, "Biz Türkiye’de yerel demokrasinin durumunu tespit etmek için Avrupa Konseyi Kongresi’nden geliyoruz. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Eş Raportörleri olarak denetim ziyareti kapsamında burada bulunuyoruz. Ziyaret kapsamında resmi makamlarla görüşmelerimiz oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı'yla görüşmemiz oldu. Hem Diyarbakır Valisi ile hem de görevden alınan belediye başkanıyla görüşmemiz oldu. Her tarafı, her görüşü dinlemeye gayret gösteriyoruz. Raporumuzu kaleme alacağız, bu ziyareti tamamladıktan sonra. Ziyaret kapsamında HDP il binası önünde bulunan anneleri de ziyaret etmek istedik. Annelerin yakarışlarını, acılarını dinledik, kulak verdik. Bu büyük acıyı, bu yakarışı dinledik. Biz bunu ileteceğiz, aktaracağız. Onların durumunun iyileşmesine, acılarının sona ermesine katkı sağlamak isteriz" dedi.
Stephanie Poirel de, "Biz çocukların, gençlerin, küçüklerin bu tür olaylara alet edilişine ilk defa tanık olmuyoruz. Başka yerlerde de oldu bu. Bu herhangi siyasi partiyle ya da siyasetle izah edilecek bir durum değil. Bu en temel çocuk hakları, insan haklarıyla ilgili bir konudur” diye konuştu.
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HDP önündeki eylemde 31'inci gün; aile sayısı 51 oldu (2)HDP önündeki eylemde 31'inci gün; aile sayısı 51 oldu (2)HDP önündeki eylemde 31'inci gün; aile sayısı 51 oldu (2)HDP önündeki eylemde 31'inci gün; aile sayısı 51 oldu (2)

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