HDP önündeki eylemde 35'inci gün

Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 53 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 35'inci günde de sürdürdü. İstanbul'da çalıştığı sırada, 5 yıl önce, askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp, Suriye'ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer (24) için oturma eylemi yapan Salih Gökçe, "Benim bir oğlum asker, bir oğlum dağda; kandırıp, götürdüler. HDP'den açıklama bekliyorum" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 35'inci günde de 53 aile tarafından sürdürüldü.