HDP önündeki eylemde 36'ncı gün

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 36'ncı günde de 53 aile tarafından sürdürüldü.

Mehmet Mucahit CEYLAN- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 53 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 36'ncı günde de sürdürdü. Dicle Üniversitesi öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı iddiasıyla 10 Eylül'den beri eylemde olan Latife Ödümlü, "Fırsatını bulursan kaç, gel oğlum" dedi.

"Çocukları PKK tarafından götürülen annelerin hepsi gelmiyor, korkuyorlar. Korkmayın, gelin, destek verin, burada oturun. Allah razı olsun, insanlar gelip, destek ziyaretleri yapıyor. Oğlum beni duyuyorsan neredeysen kaç, gel. Bir fırsatını bulsan kaçıp, gel. Ben buradan kalkmayacağım. Sen gelinceye kadar ben burada oturuyorum. Kimseden korkmuyorum. Benim oğlumu zorla kaçırıp, götürdüler, parayla sattılar. Kış geliyor, kar geliyor, yağmur geliyor; ama yine burada oturacağım."

OTURMA EYLEMİNDEKİ AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını ileri sürerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.