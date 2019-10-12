HDP önündeki eylemde 40'ıncı gün

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemine başladı. Eylemin 40'ıncı gününde 54 aile, HDP il binası önündeki bekleyişini sürdürüyor.

Mehmet Mucahit CEYLAN- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 54 aile, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini 40'ıncı günde de sürdürdü. Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaybolan oğlu Mehmet (22) için oturma eylemi yapan İmmihan Nilifırka, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğini belirterek oğluna seslendi. Nilifırka, "Bu son şansın, gel teslim ol" dedi.

'BU SON ŞANSIN, GEL TESLİM OL'

Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaybolan oğlu Mehmet (22) için İstanbul Sultangazi'den gelip 27 Eylül'de oturma eylemine başlayan İmmihan Nilifırka, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na desteklediğini bildirdi. Oğlunun teslim olması için çağrıda bulunan anne Nilifırka, "Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Eğer oğlum beni görüyor ve duyuyorsa gelsin devletimize teslim olsun. Elini kaldırsın polisimize askerimize teslim olsun. Devlet arkamızda korkmasın. Bütün çocuklara sesleniyorum gelsinler teslim olsunlar korkmasınlar. Biz buradayız, burada olmaya devam edeceğiz, evlatlarımızı bekliyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nı onaylıyoruz, devlet arkamızdadır, şansları yok, gelip teslim olsunlar, yolları yok, bu son şanslarıdır" diye konuştu.

OTURMA EYLEMİNDEKİ AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.