HDP önündeki eylemde 41'inci gün

Mehmet Mucahit CEYLAN- Elif FİLİZ- Rihan ALP/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 54 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 41'inci günde de sürdürdü. PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği yeğeni Sedat Sorgun (28) için eylemde olan Halime Şehitoğlu, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için dua ettiğini söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 41'inci günde de 54 aile tarafından sürdürüldü.

'İNŞALLAH OPERASYON GÜZELLİKLE SONUÇLANIR'

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 2015'te yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği yeğeni Sedat Sorgun için 11 Eylül'de Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelerek, oturma eylemine katılan Halime Şehitoğlu, 'Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi. Harekatın başarıyla sonuçlanması için dua ettiğini belirten Şehitoğlu, annelere de seslenerek, şöyle konuştu: