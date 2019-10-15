HDP önündeki eylemde 43'üncü gün, aile sayısı 55 oldu

KIZINA SESLENİRKEN FENALAŞTI

Kızının kayıp olduğunu kendisine pansiyonun müdürünün bildirdiğini, polise başvuru yaptığı sırada ise Çiğdem'in terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını öğrendiğini anlatan baba, "Kaldığı pansiyonun müdürü telefon açıp, kızımın iki gündür gelmediğini söyledi. Böylelikle kaybolduğunu öğrendim. Okula gittim, yoktu. Emniyete gidip, bildirdim. Bana, 'kızın dağa kaçırılmış' denildi. Çocuğumu götüren kişi yakalandı, şu an cezaevinde. Çocuğum HDP tarafından götürülmüş. Hep HDP yapıyor, ben çocuğumu okula gönderdim onlar kaçırdı. Benim evimi yıktılar, mahvoldum. Benim çocuğumu geri göndersinler. Benim ailem tertemiz bir ailedir, benim kızım masumdu. Ben okula gönderdim, onlar dağa kaçırdı. Nasıl kaçırdınız vicdansızlar? Kızım beni duyuyorsan kaç gel, devlet sana bir şey yapmaz. Ailen mahvoldu, PKK içinden kaç gel, gel devlete sığın, sen masumsun, sen 17 yaşındasın gel, kapım sana açık gel" dedi.

Acılı baba, gözayaşları içinde kızına seslenirken fenalaştı. Yasin Kaya'ya, HDP il binası yanında hazır bulunan sağlık görevlileri müdahale etti. Ambulansa alınarak sakinleştirilen Kaya'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.