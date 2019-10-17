HDP önündeki eylemde 45'inci gün

Mehmet Mucahit CEYLAN- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 ailenin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 45'inci günde de devam etti. 5 yıl önce, askere gitme hazırlığında olan oğlu Ömer'in (24) İstanbul’da çalıştığı sırada PKK tarafından kaçırılıp Suriye’ye götürüldüğünü belirten Ağrılı Salih Gökçe, oğlunu almadan gitmeyeceğini söyledi. Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğini belirten Gökçe, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle gurur duyduğunu, vatanı kimsenin bölemeyeceğini vurguladı.

'BU VATAN BİZİM KİMSE BÖLEMEZ'

5 yıl önce İstanbul’da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye’ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül’de oturma eylemine başlayan Ağrılı Salih Gökçe, 45 gündür beklediklerini belirterek oğlunu almadan gitmeyeceğini söyledi. Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğini ifade eden Gökçe, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle gurur duyduğunu, vatanı kimsenin bölemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Oğlum Ömer askere gidecekti, Kobani'ye götürdüler bir daha geri gelmedi, bu 45'inci günümüz burada bekliyoruz, nöbete devam. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçiklerimiz orada operasyon yapıyor. Bu operasyonu tam olarak destekliyorum. Benim oğlumu kandırıp götürdüler, ben şükrediyorum ki oğlum Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı çıkmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'yle gurur duyuyorum. Bu vatan bizim, kimse bölemez. Buradan da çocuğuma çağrıda bulunmak istiyorum; Ömer'im kınalı kuzum baban kurban olsun sana, bir aydır burada bekliyorum bak, fırsatını bulduğunda gel, devletin şefkatli kollarına gel, askerliğini yap. PKK demek PYD demek, PYD demek Pejak demek, Pejak demek HDP demek. Ben oğlumu istiyorum, Diyarbakır'dan gitmeyeceğim."