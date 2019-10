HDP önündeki eylemde 59'uncu gün

Ahmet ÜN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 59'ncu günde de devam etti. 2015 yılında Diyarbakır'ın Hani ilçesinden kaçırılan oğlu Fatih Demir (24) için oturma eylemi yapan anne Sevdet Demir (55), "Varlığımı, her şeyimi oğlum için harcadım. Oğlumu getirsinler bir evim var onu vereceğim. Yeter ki oğlum gelsin, ben çadırda da yaşarım" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21), HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler de 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı. 55 aile, 59'uncu günde de oturma eylemine devam etti.

'ONUNLA HAYALLERİMİZ VARDI, ÇALDILAR'

Anne Sevdet Demir, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir fırında çalışırken, 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırılan oğlu Fatih Demir için 13 Eylül günü oturma eylemine katıldı. Oğluna kavuşmak için tüm mal varlığını yitirdiğini şu an sadece bir evi kaldığını anlatan anne, Fatih'e kavuşmadan eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi. Demir, "Oğlum için buraya geldim. 5 yıldır oğluma hasret yaşıyorum. Oğlum, fırında çalışırken onu kandırdılar. İlaç verdiler, kitap okutarak onu kandırdılar. Oğlumu benden kopardılar. Oğlumu getirsinler artık. Oğlumun hayatını çaldılar. Onunla hayallerimiz vardı. Bu hayallerimizi çaldılar. Neden bunu bize yaptılar? Varlığımı, her şeyimi oğlum için harcadım. Oğlumu getirsinler, bir evim var onu vereceğim. Yeter ki oğlum gelsin, ben çadırda da yaşarım. Eylemimi sonuna kadar sürdüreceğim. Kimse olmazsa bile, tek başıma sürdüreceğim. Oğlum gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Bu saatten sonra kendimle ilgili bir şey düşünmüyorum. Hastalık var bende. Bu yaştan sonra yaşasam ne olur, yaşamazsam ne olur. Oğlum yaşasın o genç" dedi.

'HEPİMİZ SANA SAHİP ÇIKMADAĞIMIZ İÇİN KENDİMİZİ SUÇLUYORUZ'

Gözyaşı içinde oğluna seslenen anne Sevdet Demir, "Fatih, eğer beni dinliyorsan, kurban olayım sana, vallahi çok özledim seni. Yeğenin Abdurahman her gün fotoğrafını öpüp, ağlıyor. Baban da hastalandı. Baban kendini suçluyor. Hepimiz sana sahip çıkamadığımız için kendimizi suçluyoruz. Oğlum dön gel, seni çok özledik. Sensiz hayat bize yok" diye konuştu.