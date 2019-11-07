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HDP önündeki eylemde 66'ncı gün (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 16:58 | Son Güncelleme

AVRUPA PARLAMENTOSU ÜYESİNDEN HDP ÖNÜNDEKİ ANNELERE ZİYARET Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Çek Üyesi Tomas Zdechovsky, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

AVRUPA PARLAMENTOSU ÜYESİNDEN HDP ÖNÜNDEKİ ANNELERE ZİYARET

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Çek Üyesi Tomas Zdechovsky, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Zdechovsky, annelerin acılarını paylaştığını, konuyu Avrupa Parlamentosu'na taşıyacağını söyledi.

Avrupa Parlamentosu Üyesi ve Avrupa Parlamentosu'nun İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Zdechovsky, bazı temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Ziyaretleri kapsamında bugün Diyarbakır'a gelen Zdechovsky, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

Annelerin tek tek çocuklarının nasıl kaçırıldığını anlattığı Zdechovsky, PKK'nın bir terör örgütü olduğunu söyledi. Annelerin acılarını paylaştığını, ailelerin yaşadığı bu durumu Avrupa Parlamentosu'na taşıyacağını kaydetti.

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