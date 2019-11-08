HDP önündeki eylemde 67'nci gün; Oğlu kaçırılan annenin feryadı

Nurettin FİDANCAN- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 55 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 67'nci günde de sürdürdü. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, 2015'te teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm (24) için eylemde olan Songül Altıntaş, "Evladımızı bize versinler, biz de buradan kalkıp, gidelim. Yeter artık" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 67'nci günde de 55 aile tarafından sürdürüldü.

Vatani görevi için usta birliğine giderken, 2 Ekim 2015'te Tunceli Pülümür'de, teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için 5 Eylül'de oturma eylemine katılan Songül Altıntaş, "Ne yapacaklar çocuklarımızı? Çocuklarımızın onlara bir zararı olmadı. Bizim de onlara bir zararımız olmadı. Biz eylem yapıyorsak evladımızı istiyoruz. Evladımızı bize versinler, biz de buradan kalkıp gidelim. PKK'dan çocuğumuzu istiyoruz, yeter artık" diye konuştu.