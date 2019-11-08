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HDP önündeki eylemde 67'nci gün; Oğlu kaçırılan annenin feryadı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 19:47 | Son Güncelleme

TBMM İNSAN HAKLARI KOMİSYONU'NDAN AİLELERE ZİYARET TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, 67 gündür HDP il binası önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

TBMM İNSAN HAKLARI KOMİSYONU'NDAN AİLELERE ZİYARET
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, 67 gündür HDP il binası önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin yer aldığı TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyeleri HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret, ederek bilgi aldı.
Ziyarette konuşan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, parti ayrımı yapmaksızın hep birlikte burada olduklarını belirterek, "Biz parti olarak, anaların acıları ortak diyoruz. Acılar yarıştırılmaz, biz evlatlarını arayan Cumartesi Anneleri’nin de ve sizlerin evlatlarına da ortak acılar olduğu için sahip çıkıyoruz. Diyoruz ki herkes evlatlarına kavuşsun, bu acıları yaşamasın" dedi.
'ANNELERİN ÇIĞLIĞI TERÖRÜ YENECEK'
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise, "Biz TBMM’nin İnsan Haklarını İnceleme komisyonu olarak buradayız. Sizin acınız bizim acımızdır, milletimizin acısıdır. Hem MHP’li hem İYİ Partili arkadaşlarında biliyoruz ki kalbi burada. Evlat meselesi siyasetin üstündedir. Gündelik politikanın üstündedir. Biz de buraya bugün Diyarbakır cezaevini ziyarete geldik. Komisyon olarak buradan Elazığ cezaevine gideceğiz. İnsan hakları partiler üstü bir meseledir. İnsan hakkı, insanlık hakkıdır. Bizim geleneğimizde çok güzel bir söz var, insanı yaşat ki devlet yaşatsın. Biz sizin mücadelenizin sonuna kadar yanındayız. Bizim isimlerimiz farklı olsa da kalbimiz Türkiyemiz için, kalbimiz vatanımız için, kalbimiz milletimiz için atar. Annelerin çığlığı terörü yenecek" diye konuştu.
'ÇOCUKLARIMIZI İSTİYORUZ'
Komisyon üyelerine HDP’nin kendilerine karşı tutumunu anlatan aileler, HDP’nin Kandil’in merkezi olduğunu ve çocuklarını istediklerini söyledi.
Ziyaret sonrası, aileler, Mevlit Kandili nedeniyle merkez Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camisi'ne gidip, "İnşallah bu mekanın hatırı için çocuklarımız kurtulur gelir. Tek amacımız var. Hepimiz evlatlarımızı istiyoruz" diyerek dua ettiler.
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