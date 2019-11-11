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HDP önündeki eylemde 70'inci gün (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 16:54 | Son Güncelleme

ERDOĞAN İÇİN ÖRDÜKLERİ ATKIYI TESLİM ETTİLER Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anneler, elleriyle ördükleri ve üstünde Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş harflerinin işlendiği kırmızı-beyaz atkıyı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırmak üzere AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak'a teslim etti.

ERDOĞAN İÇİN ÖRDÜKLERİ ATKIYI TESLİM ETTİLER

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anneler, elleriyle ördükleri ve üstünde Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş harflerinin işlendiği kırmızı-beyaz atkıyı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırmak üzere AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak'a teslim etti.

Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için atkı ören evlat nöbetindeki anneler, ördükleri atkıları geçtiğimiz günlerde Mehmetçiklere yolladı. Anneler, üstünde Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş harfleri olan 'RTE'nin işlendiği kırmızı-beyaz atkıyı da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırmak üzere kendilerine destek ziyaretinde bulunan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak'a teslim ettiler. Atkıları teslim alan AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a annelerin kendi elleriyle ördüğü atkıyı teslim edeceğini söyledi.

'İNŞALLAH CİĞERPARELERİNİZE, ÇOCUKLARINIZA KAVUŞURSUNUZ'

Ziyarette konuşan Budak, eylemdeki ailelerin bir an önce çocuklarına kavuşma dileğinde bulunarak, şöyle konuştu:

''Temennimiz inşallah ciğerparelerinize, çocuklarınıza kavuşursunuz. Cumhurbaşkanımızın baş harfleri işlenmiş, Türk bayrağı işlenmiş, emek sarf etmişler, bugün bunu büyük bir onurla teslim alıyoruz, önümüzdeki hafta bizzat ben, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarımızla beraber cumhurbaşkanımıza teslim edeceğiz. İnşallah onun da iyi dileklerini size ulaştırırım. Çok önemli bir iş yaptılar, Hacire anne başlattı, bir mum yaktı, ciğerparesine kavuştu. İnşallah diğer annelerimiz de kavuşurlar. Bu küçümsenecek bir iş değil. Onlar biliyorlar ki çocukları buradan gitmiş, burası bir basamak olarak kullanılmış ve buradan tekrar iade edilsin istiyorlar. Farklı dedikodular çıkarttılar, burayı AK Parti organize etti diye, halbuki ne onlar bizleri görmüşler ne de biz onları görmüşüz. İftira ve yalan atıyorlar.''

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