HDP önündeki eylemde 70'inci gün (2)

Ziyarette konuşan Budak, eylemdeki ailelerin bir an önce çocuklarına kavuşma dileğinde bulunarak, şöyle konuştu:

''Temennimiz inşallah ciğerparelerinize, çocuklarınıza kavuşursunuz. Cumhurbaşkanımızın baş harfleri işlenmiş, Türk bayrağı işlenmiş, emek sarf etmişler, bugün bunu büyük bir onurla teslim alıyoruz, önümüzdeki hafta bizzat ben, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarımızla beraber cumhurbaşkanımıza teslim edeceğiz. İnşallah onun da iyi dileklerini size ulaştırırım. Çok önemli bir iş yaptılar, Hacire anne başlattı, bir mum yaktı, ciğerparesine kavuştu. İnşallah diğer annelerimiz de kavuşurlar. Bu küçümsenecek bir iş değil. Onlar biliyorlar ki çocukları buradan gitmiş, burası bir basamak olarak kullanılmış ve buradan tekrar iade edilsin istiyorlar. Farklı dedikodular çıkarttılar, burayı AK Parti organize etti diye, halbuki ne onlar bizleri görmüşler ne de biz onları görmüşüz. İftira ve yalan atıyorlar.''

