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HDP önündeki eylemde 72'nci gün (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 17:47 | Son Güncelleme

HDP ÖNÜNDE GERGİNLİK İstanbul'da 5 Eylül günü HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde kaçırılan oğlu Tuncay (19) için oturma eylemini başlatan Fatma Bingöl, yakını olan bir teröristin çatışmada öldürüldüğünün haberini alınca gergin anların yaşanmasına neden oldu.

HDP ÖNÜNDE GERGİNLİK
İstanbul'da 5 Eylül günü HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde kaçırılan oğlu Tuncay (19) için oturma eylemini başlatan Fatma Bingöl, yakını olan bir teröristin çatışmada öldürüldüğünün haberini alınca gergin anların yaşanmasına neden oldu. Bingöl, oturma eylemi sırasında aldığı haberle feryat etmesiyle, diğer aileler ise HDP il binasını taşlamaya başladı. Çıkan gerginlik sırasında HDP il binasının bazı camları kırılırken, fenalık geçiren bazı ailelere sağlık görevlilerince müdahale edildi.
Gerginliğin ardından konuşan Fatma Bingöl, ölüm haberlerini duymak istemediklerini söyledi. Bingöl, "Bizim evlatlarımıza yazık günah değil mi, ne suç işlemişler? Bunlar kendi önlerine sürüp o çocukları öldürüyorlar. Yazık günah değil mi bize? Onların da yaşama hakkı yok mu? Bizim gücümüz kalmadı. Bizim sabrımız kalmadı. Artık yeter. Her gün bir yakınımızın ölüm haberini duymak istemiyoruz" dedi.

Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)

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