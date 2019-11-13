HDP önündeki eylemde 72'nci gün (3)

TESLİM OLAN TERÖRİSTTEN EYLEMDEKİ AİLELERE DESTEK MEKTUBU

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere bir destek de terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan ve şu an cezaevinde bulunan A.S.S.'den geldi. A.S.S., HDP il binası önünde oturma eylemi annelere mektup yazarak, hem yaşadığı mağduriyeti hem de annelere desteğini dile getirdi. Annelerinin evlatlarına kavuşması temennisinde bulunan A.S.S. mektupta şunları kaydetti:

"Sizlerin acı dolu bekleyişini yürekten destekliyorum. Bir an evvel evlatlarınıza kavuşmanızı temenni ediyorum. Sizlerin şu anda yaşadığı acıyı tedirginlikle biliyorum. Benim annem ve babam da yaşadı. Tam 10 yıl yaşadılar. Ben de 18 yaşındayken terör örgütünün zehirli şekerlerinde etkilenmiştim. Nihayetinde kustum o zehri. Ağır bir bedel yaşadım. İnşallah sizler bu bedeli acılarla yaşamadan evlatlarınıza kavuşursunuz. İçinde azıcık da olsa anne baba sevgisi varsa geleceklerine inanıyorum. Sizler umutlarınızı yitirmeyin. Gözyaşlarınızın bir damlası bile değerlidir. Onu görüp bilen evladınız er ya da geç bir yolunu bulup sizlere dönecektir. Dualarım sizinle inşallah. Sizler de evlatlarınıza kavuşursunuz. Benim annem babam da kavuşacağım günü beklediği gibi terör örgütünden dolayı başka genç acılar yaşamaya mecbur kalmaz. Umudunuzu yitirmeyin, inancınızı kaybetmeyin. Allah da biliyor tertemiz annelik babalık duygularıyla oradasınız. Arkanızda vicdanlı insanların olduğunu bilin. Emin olun er ya da geç kavuşacaksınız. Allah ve vicdanlı yüreklere emanet olun."

'72 GÜNDÜR SÖYLEMEK İSTEDİĞİMİZİ ÖZETLEMİŞ'

Mektubu okuyan ve kayıp oğlu Mustafa (18) için HDP önünde oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer, "Belki bizi burada izler görür çok teşekkür ediyorum kardeşimize böyle yürekli insanlarında arkamızda olduğunu bilmek güzel. Terör örgütü tarafından darbe yemiş birinden gelen mektup olunca tamamen olanları anlatıyor. Zaten bizim 72 gündür söylemek istediğimizi kısaca özetlemiş burada, ona çok teşekkür ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Çok güzel moral oldu Allah razı olsun. Rabbim tez zamanda anne babasına kavuştursun" dedi.

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