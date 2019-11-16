HDP önündeki eylemde 75'inci gün

Emrah KIZIL- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 56 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 75'inci günde de sürdürüyor. 5 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Roşat Çiftçi'ye seslenen Necibe Çiftçi, "Gel Türk askerine sığın. Sana bir şey yapmazlar. Seni sağ salim bize getirirler" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. 56 aile, oturma eylemini 75'inci günde de sürdürdü.

'GEL TÜRK ASKERİNE SIĞIN'

Hakkari Şemdinli'den gelen Necibe Çiftçi, oğlu Roşat Çiftçi'nin (21) 5 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini belirterek, 8 Kasım günü oturma eylemine katıldı. Çiftçi, oğlu Roşat Çiftçi'nin 2015'te Şemdinli'ye gittiğini ve ondan sonra bir daha haber alamadığını ifade ederek, teslim olması için çağrıda bulundu. Necibe Çiftçi, "Çocuğu zorla kandırarak dağa kaçırdılar. Çocuk okul okuyordu. Onlarla hiçbir ilişkisi yoktu. Olsaydı bizim haberimiz olurdu. Şemdinli'de 2 gece amcasında kaldı. Daha sonra dönüp köye gelecekti. Sonra amcası telefon açtı. Çocuklar ortada yok dedi. Köye gelip gelmediklerini sordu. Daha sonra dağa kaçırıldıklarını öğrendik. Onları götüren çocuğu da buldular. Şikayet ettik. Müebbet hapis cezası almış. Erzurum'da cezaevinde. Diğer oğlumu da 2017'de gece yarısı çocuklarının yanından alıp köyün biraz aşağısında bulunan bir ahırın içine götürüp, elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. 4 çocuk babasıdır. Oğlum, kardeşi dağda olduğu için onlara küfür etmişti. Bu yüzden gelip çocuğu infaz ettiler. Biz Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Bizim bayrak, tek bir bayraktır. Bu bayrak altında da öleceğiz. Oğlum gel. Onlarda insanlık yoktur. Gel Türk askerlerine sığın. Türk askeri sana bir şey yapmaz. Seni sağ salim getirip bize teslim ederler. Devlet insana yardımcı oluyor. 5 yıldır sağ mı, ölü mü, hiçbir haberimiz yok" diye konuştu.