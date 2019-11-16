HABER

HDP önündeki eylemde 75'inci gün (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 13:42 | Son Güncelleme

50 KADIN ÖĞRETMENDEN AİLELERE ZİYARET Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını için HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemini sürdüren aileleri, kentte görev yapan 50 kadın öğretmen ziyaret etti.

50 KADIN ÖĞRETMENDEN AİLELERE ZİYARET
Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını için HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemini sürdüren aileleri, kentte görev yapan 50 kadın öğretmen ziyaret etti. Ailelerle sohbet eden öğretmenler, çocukların dağda değil, okulda olmasını belirterek, ailelere desteklerini iletti. Öğretmenlerden Şirine Eronat, birer öğretmen ve birer anne olarak burada olduklarını belirterek, "Annelerimizi televizyondan gördüğümüzde hepimizin içi sızlıyor. Onların yanında olduğumuzu, desteğimizin kendilerinin lehinde olduğunu anlatmak için buradayız. Çocukların çoğu, yaşları itibariyle kesinlikle şu an okulda eğitim gören, meslek sahibi olmak için adım atan bireyler olmaları gerekirken, annelerimiz şu an çocuklarının nerede olduğunu bilmemektedir. Bu onları olduğu kadar, bizi de çok üzmektedir. Olumlu sonuçlar alınması, onları sevindireceği kadar, bizi de sevindirecek. İnşallah tez zamanda güzel haberler alacağız" dedi.
'ÇOCUĞUM ELİNDE SİLAH YERİNE KALEM OLMALIYDI'
İstanbul'da Arnavutköy'de 2014'te 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemi başlatan Fatma Bingöl, kendilerini ziyaret eden öğretmenlere teşekkürlerini ileterek, "Ben çocuğumu okula gönderiyordum, fakat onlar eylemlere götürüyorlarmış. Bugün öğretmenler geldi. Allah razı olsun onlardan. Çok duygulandım. Çocuğum okulda olması gerekirken şu anda dağda. Silah vermişler eline. İsterdim ki çocuğum okusun. Öğretmen olsun, polis olsun. Çocuğumun elinde silah yerine kalem olmalıydı. Ben çocuklarımın polis olmasını çok istiyordum, ama bırakmadılar. Çocuklarımızın ve bizim hayallerimizi yıktılar. Rabbim onlara bırakmasın" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBütün gece telefonla oynayan adamın hayatı kabusa döndüBütün gece telefonla oynayan adamın hayatı kabusa döndü
Akdağ Tabiat Parkı’nda sezon sona eriyorAkdağ Tabiat Parkı’nda sezon sona eriyor
Çayda kaybolan Süleyman'ın 5 gün sonra cesedi bulunduÇayda kaybolan Süleyman'ın 5 gün sonra cesedi bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Tartıştığı kişinin iş yerini kurşunladı, evinin önünde av tüfeğiyle öldürüldü

Suriye'de bombalı saldırı! 10 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de bombalı saldırı! 10 sivil öldü

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri 700 bin TL

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 700 bin TL

Kara çarşaf giyip gelmişlerdi! 8 yaşındaki çocuk ele verdi

Kara çarşaf giyip gelmişlerdi! 8 yaşındaki çocuk ele verdi

Gülcan’ın tek isteği var: Ölmek istemiyorum

Gülcan’ın tek isteği var: Ölmek istemiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.