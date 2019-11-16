HDP önündeki eylemde 75'inci gün (2)

50 KADIN ÖĞRETMENDEN AİLELERE ZİYARET

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını için HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemini sürdüren aileleri, kentte görev yapan 50 kadın öğretmen ziyaret etti. Ailelerle sohbet eden öğretmenler, çocukların dağda değil, okulda olmasını belirterek, ailelere desteklerini iletti. Öğretmenlerden Şirine Eronat, birer öğretmen ve birer anne olarak burada olduklarını belirterek, "Annelerimizi televizyondan gördüğümüzde hepimizin içi sızlıyor. Onların yanında olduğumuzu, desteğimizin kendilerinin lehinde olduğunu anlatmak için buradayız. Çocukların çoğu, yaşları itibariyle kesinlikle şu an okulda eğitim gören, meslek sahibi olmak için adım atan bireyler olmaları gerekirken, annelerimiz şu an çocuklarının nerede olduğunu bilmemektedir. Bu onları olduğu kadar, bizi de çok üzmektedir. Olumlu sonuçlar alınması, onları sevindireceği kadar, bizi de sevindirecek. İnşallah tez zamanda güzel haberler alacağız" dedi.

'ÇOCUĞUM ELİNDE SİLAH YERİNE KALEM OLMALIYDI'

İstanbul'da Arnavutköy'de 2014'te 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemi başlatan Fatma Bingöl, kendilerini ziyaret eden öğretmenlere teşekkürlerini ileterek, "Ben çocuğumu okula gönderiyordum, fakat onlar eylemlere götürüyorlarmış. Bugün öğretmenler geldi. Allah razı olsun onlardan. Çok duygulandım. Çocuğum okulda olması gerekirken şu anda dağda. Silah vermişler eline. İsterdim ki çocuğum okusun. Öğretmen olsun, polis olsun. Çocuğumun elinde silah yerine kalem olmalıydı. Ben çocuklarımın polis olmasını çok istiyordum, ama bırakmadılar. Çocuklarımızın ve bizim hayallerimizi yıktılar. Rabbim onlara bırakmasın" diye konuştu.

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