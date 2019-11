HDP önündeki eylemde 78'inci gün

''81 ile sesleniyorum, lütfen bize desteğe gelin, bize destek verin. Ne olursunuz gelin, evlatlarımızı beraber arayalım. Evlatlarımız için beklemeyeceksek, başka ne için bekleyeceğiz? Buradan annemiz Emine Erdoğan'a da sesleniyorum, ne olursunuz bize bir çözüm yolu bulun. Ne zamana kadar burada oturacağız evlatlarımız için, ne olursunuz bize bir çare, bir çözüm bulun. Devletimiz güçlüdür. Buradan oğluma da sesleniyorum, oğlum Ramazan eğer benim sesimi duyuyorsan sesime ses ver. Silahını bırak, devletimiz güçlüdür, vallahi sana hiçbir ceza da yoktur. Ne olursun bir asker, polis gördüysen teslim ol. Ne olursun evine dön, ben seni burada HDP il binasının önünde bekliyorum. Sen eve gelince ancak ev mutlu olur. Ben hasta olmama rağmen her gün gelip burada yolunu bekliyorum.''

GURBETÇİLERDEN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

Avrupalı Türkler adına Fransa, İsviçre, Almanya, Belçika, Avusturya ve Hollanda'dan 46 kişi, Diyarbakır'a gelerek evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu. Grup adına açıklama yapan Ali Erkoç, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden birleşip, bu davayı bütün millete anlatabilmek için geldiklerini belirterek, ''Bu işin Kürdü, Laz'ı, Çerkez'i yok. Hep birlikte ay yıldızlı bayrağın altında mutlu bir yaşam sürdürebilmek için. Avrupa devletleri her gün sınırları kaldırıp birleşirken, bizi bölüp yutmaya çalışıyorlar. Bizim bu tuzağa düşmememiz gerekiyor. Çünkü biz asil bir milletiz. Burada, aramızda her milletten insan var, içimizde gelenlerden Alevi ve Kürt olan vatandaşlarımız da var, Sünni'si var, Şafisi var. Biz bir bayrak altında bulunduğumuz müddetçe sırtımızı kimse yere getiremez. Bizi bölüp parçalamalarına izin vermeyeceğiz. Avrupalı Türkler adına yola çıkıp, kendi imkanlarımızla geldik. Gittiğimiz her yerde bunu anlatmaya çalıştık. Buraya gelen Avrupa'nın 6 ülkesindeki 46 kişi olarak fahri Diyarbakırlı olmaya karar verdik'' dedi.