HABER

HDP önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 17'ye çıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 15:49 | Son Güncelleme

DESTEK SÜRÜYOR Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, yaşadıkları şehirlerden gelenler de destek vermeye başladı.

DESTEK SÜRÜYOR

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, yaşadıkları şehirlerden gelenler de destek vermeye başladı. Trabzon'dan bir arkadaşıyla ailelere destek vermek için gelen Taylan Çebi, annelerin sesine kulak tıkayamayacaklarını belirterek, "Her Türk vatandaşının yapması gerektiği gibi kalktık geldik. Çok duygulandım. Biz analarımızın yanındayız. Annelerim çocukları gelene kadar buradayız. Televizyonlardan gördük. Bizim de annelerimiz var. Annelerimiz televizyon başında gördüklerinde "Bu çocuklar acaba açlar mı? Acaba susuzlar mı? Yaralılar mı? Bir sıkıntısı mı var? Ben annemi böyle görünce rahatsız oldum. Kalktım geldim" dedi.

'ÇOCUĞUMU DİŞİ AĞRISIYLA ALIP GÖTÜRDÜLER'

14 yaşında götürülen oğlu Yakup Edizer için oturma eylemi başlatan Saliha Edizer ise şunları söyledi:

"Çocuğumun dişi ağırıyordu. O diş ağrısıyla alıp götürdüler. İçim gidiyor. Ne olursun gönderin. Allah'ını seven herkes gelsin. Ne olursunuz. Bütün annelerin gözyaşı iniyor aşağı. Bütün sanatçılardan da destek bekliyoruz. Benim evladım yok canım yanıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor."

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Polisi görünce uyuşturucuyu tuvalete döktüler...O anlar kameraya böyle yansıdıPolisi görünce uyuşturucuyu tuvalete döktüler...O anlar kameraya böyle yansıdı
Keşan'da denizde tespit edilen mayın imha edildiKeşan'da denizde tespit edilen mayın imha edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Van'da deprem!

Van'da deprem!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.