HDP önündeki eylemde 87'nci gün

"Hiçbir haber alamadım oğlumdan. Artık oğlumdan haber almak istiyorum. Artık evlatlarımızı istiyoruz. Biz 87 gündür buradayız. Hiç kimseden bir haber gelmedi. İçimizden birinin haberi gelseydi, diyecektik ki 'Bizim çocuklarımız sağ, haberleri geliyor.' Hiç birinin haberi yok, hepimiz endişeleniyoruz, hepimiz merak ediyoruz, çocuklarımızı istiyoruz. HDP götürdü, HDP'den istiyoruz, getirsinler. HDP kendi elini vicdanına koyar da ne yaparsa artık yapsın, çocuklarımızı getirsinler. Bu annelere yazık, günah. 87 gündür hepsi burada bekliyor. Bunlar ne için bekliyor? Para için mi, pul için mi? Canları için burada bekliyorlar. Kendi evlatları için bekliyorlar. Artık bunlarda nasıl vicdan varsa, nasıl merhamet varsa, nasıl insanlık varsa, bunu hiç kimse elini taşın altına koymuyor. Bu evlatları geri getirmiyor."

EYLEME KATILAN AİLELER

​1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.