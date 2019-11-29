HDP önündeki eylemde 88'inci gün (2)

ANNELERE DESTEK ZİYARETİ

Diyarbakır'da, HDP il binası önünde evlat nöbetine devam eden ailelere, destek ziyaretleri de sürüyor. Gönül Mimarları İnisiyatifi heyeti, ailelerle bir araya geldi. Ziyarette heyet adına açıklama yapan Gönül Mimarları İnisiyatifi Basın Sözcüsü Abdulkadir Arslanoğlu, "Cennet vatanımızın her köşesinden, dünyanın dört bir yanından size destek olan milyonlar var. Bizler her zaman sizinleyiz ve yanınızdayız. Zulme boyun eğmediniz, haksızlığa rıza göstermediniz. Onurlu duruşunuz, zalimlerin kalbini titretiyor, korkakların yüreğini hoplatıyor. Ey HDP, bitir artık bu anaların yüreğindeki hasreti. Buluştur, bu anaları evlatlarıyla. Eğer bu zulme ve eziyete devam edersen unutma ki bu anaların dudaklarından dökülen, yüreklerinden kopan ve öylece semaya yükselen bedduaları, bir gün ateş topu olur, düşer başınıza. Bir gün boğulursunuz bu anaların gözyaşlarında" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

