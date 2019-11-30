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HDP önündeki eylemde 89'uncu gün (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 17:10 | Son Güncelleme

TİYATRO SANATÇILARINDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ  HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti bekleyen ailelere tiyatro sanatçıları Ahmet Yenilmez, Zülfü Demirtaş ile Ebru Ergün, destek ziyaretinde bulundu.

TİYATRO SANATÇILARINDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti bekleyen ailelere tiyatro sanatçıları Ahmet Yenilmez, Zülfü Demirtaş ile Ebru Ergün, destek ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan Ahmet Yenilmez, ailelere "Tarih sizleri yazacak ve sizler her zaman hatırlanacaksınız" sözleriyle destek verdi. Ailelerin eylemine herkesin destek vermesi için çağrıda bulunan Yenilmez, "Hepimizin isimleri, Ahmet, Hüseyin, Hasan veya Fatma. Nice insanlar bu simle dünyaya geldi ve gittiler. Kimsenin onlardan haberi yok. Ama tarih sizleri hep yazacak ve sizler hep hatırlanacaksınız. Diyarbakır'a gelip de buraya uğramamak bence çok abes bir iştir. Hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz. Onun da ötesinde burada açıklı bir şey var. Biz evimizde çoluğumuz çocuğumuz içerisinde huzur içinde yatarken bu insanları unutabilir miyiz? Bunun için Anadolu'dan bir ses çıkması lazım" dedi.
Aileler, sanatçılara yaptıkları destek ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.
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