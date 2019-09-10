HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 19 oldu

Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL- Nurettin FİDANCAN- Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, HDP il binası önünde 8 gündür oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 19 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddia edip bir gün sonra parti il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin üçüncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül Salı gününden itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Oturma eyleminin 8'inci gününde Diyarbakır'da oturan Salih Aylu da 22 Mart'ta kaybolan oğlu Mehmet (20) için nöbete başladı. Ailelerin sayısı 19'a yükselirken, oturma eylemi devam ediyor.

'NEVRUZ'DAN SONRA KAYBOLDU'

Salih Aylu, oğlunun nevruz kutlamalarına gittikten sonra HDP kongresine katılan M.I. tarafından dağa kaçırıldığını iddia etti. Aylu, şunları söyledi: