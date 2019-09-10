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HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 13:16 | Son Güncelleme

15 TEMMUZ GECESİ TANKIN ALTINA YATAN GAZİ DOĞAN'DAN DESTEK ZİYARETİ HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemlerine destek ziyareti sürüyor. Bugün 8'inci gününe giren oturma eylemine 15 Temmuz darbe girişiminde tankın altında yatarak gazi olan Metin Doğan ile çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ailelere destek ziyaretinde bulundu.

HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (3)

15 TEMMUZ GECESİ TANKIN ALTINA YATAN GAZİ DOĞAN'DAN DESTEK ZİYARETİ
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemlerine destek ziyareti sürüyor. Bugün 8'inci gününe giren oturma eylemine 15 Temmuz darbe girişiminde tankın altında yatarak gazi olan Metin Doğan ile çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ailelere destek ziyaretinde bulundu.
15 TEMMUZ GAZİSİNDEN AİLELERE KIRMIZI GÜL
15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havaalanı'nda tankın altında yatan gazi Metin Doğan, ailelere kırmızı gül dağıtarak, cumartesi günü bir annenin burada bayıldığını gördüğünü, çok ağladığını belirterek, ailelerin acıları paylaşmak için geldiğini söyledi. Doğan, şunları söyledi:
"Annelik duygusu yaşama içgüdüsünden daha önce gelir, bu annelerin yavrularını ellerinden alanlar aynı zamanda yaşama içgüdülerini de aldılar. Bu bir cinayet demektir, bunlar yaşayan ölüler hepsi, çocukları alındığı için ellerinden. Bizler doğarken kendi anne babamızı seçemiyoruz, kendi ırkımızı, cinsiyetimizi, ten rengimizi seçemiyoruz. Bize ortak kalan hepimizin Müslüman olmasıdır. Müslümanlar kardeştir, ben Türk evladıyım, Türk genciyim ama Kürt annelerin acılarını paylaşmak için buraya geldim. Selahaddin Eyyubi’nin çocukları haçlı ordusuna asker olamaz, burada bir yanlışlık var. Sorun varsa da bunun çözümü kan ve gözyaşı olmamalı. Ben 15 Temmuz’da o tankın altına neden yattıysam bugün için de buradayım, insanlar ölmesin diye o gün yatmıştım, çünkü bizler Müslümanız. Birbirimize karşı kazanacak hiç bir zaferimizi yoktur ama birlikte kazanacağımız bir sürü zaferler vardır."
Malatya'dan çiçeklerle aileleri ziyarete gelen Himayeye Muhtaç Yaşlılar Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayşe Ece Budan ile dernek üyeleri, yaptıkları ziyarette ailelere desteklerini iletip, her zaman yanlarında olacaklarını bildirdi.

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HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (3)HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (3)HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (3)HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (3)

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