HABER

HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 15:37 | Son Güncelleme

OĞLUNU TERÖR SALDIRISINDA KAYBEDEN AK PARTİ'Lİ ERONAT'TAN ZİYARET Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini 8'inci gününde sürdüren ailelere destek ziyaretleri devam ediyor.

OĞLUNU TERÖR SALDIRISINDA KAYBEDEN AK PARTİ'Lİ ERONAT'TAN ZİYARET

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini 8'inci gününde sürdüren ailelere destek ziyaretleri devam ediyor. 3 Ocak 2008'de Dağkapı semtindeki bir dershanenin önünde PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda 17 yaşındaki oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank, HDP önüne gelerek, eylemini sürdüren ailelerle bir araya geldi.

'ŞEHİT ANNESİ OLARAK SİZİ YÜREKTEN DESTEKLİYORUM'

Ailelerle tek tek ilgilenen AK Parti'li Eronat, şehit annesi olarak her zaman yanlarında olacağının masajını verdi. Eronat, "Neden bu çocuklara musallat oluyor? Çünkü dağa gidecek genç bulunamıyor artık. Sizi yürekten destekliyorum. Ben de bir şehit annesiyim. Bizim ailemiz çok duygusal travmalar yaşadı. Benim annem bir anneanne olarak hala kendine gelememiş. Oğlumun dayısı hala kendine gelememiş. O kadar korktu ki ikinci çocuğu da yapmadı. 10 yıldır şehitlerimiz, gazilerimiz ve dağa kaçırılan çocuklarımız için mücadele veriyorum. Hiçbir ayrım gözetmeksizin. Evladını kaybetmiş bir anne olarak evladını kaybetmiş, evladını kaptırmış annelerin acısını yakinen bildiğim için onlarla bir selamlaşmaya geldim" dedi.

'HASTA ANNELERİN ÇOCUKLARINI SEÇİYORLAR'

Şehit İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank ise, "Şehit eşi olarak en azından bir mezarı var. Ziyaret edebiliyoruz. En azından gidebileceğimiz bir yer var ama annelerle görüşüyorum çocuklarından hiç haber alamamışlar. Bakıyorum kanser hastası tam iyileştim derken bu üzüntüyle daha çok kahroluyorlar. Herhalde böyle hasta anneleri seçiyorlar ki; arkasında bunları soruşturacak kimse kalmayacak çocukları seçiyorlar" diye konuştu.

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Köyde uyuşturucu operasyonuKöyde uyuşturucu operasyonu
Kübra öğretmeni öldüren eski eşi: Onu hale çok seviyorumKübra öğretmeni öldüren eski eşi: Onu hale çok seviyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.