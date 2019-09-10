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HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (7)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 17:35 | Son Güncelleme

AİLELER İLE PARTİLİLER ARASINDA GERGİNLİK Diyarbakır'da oturma eylemini sürdüren aileler, bir PKK'lının, sosyal medyadan kendilerine yönelik yazdıklarını görünce öfkeyle HDP il binasına girdi.

HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (7)

AİLELER İLE PARTİLİLER ARASINDA GERGİNLİK
Diyarbakır'da oturma eylemini sürdüren aileler, bir PKK'lının, sosyal medyadan kendilerine yönelik yazdıklarını görünce öfkeyle HDP il binasına girdi. Kayıp çocuklarının bulunması için önünde oturma eylemi yaptıkları il binasına giren aileler ile HDP'liler arasında gerginlik yaşandı. Bina çevresinde güvenlik önlemi alan polislerin araya girmesiyle aileler, dışarı çıkarıldı. Bu sırada 5 yıldır kayıp oğlu Ramzan'ın (22) bulunması için dün oturma eylemine katılan Mevlüde Üçdağ, fenalık geçirdi. Ambulansa alınan Üçdağ'a, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

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HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (7)HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (7)HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (7)HDP önündeki eylemde 8'inci gün; aile sayısı 20 oldu (7)

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