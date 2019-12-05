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HDP önündeki eylemde 94'üncü gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 11:52 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 94'üncü günde de sürdürdü.

Nurettin FİDANCAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 94'üncü günde de sürdürdü. İstanbul'da polis memuruyken, kardeşinin düğününe gittiği sırada, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Vedat Kaya (28) için oturma eylemini sürdüren Şeyhmus Kaya, çocuklarına kavuşmak istediklerini söyledi.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. HDP binası önünde oturan 58 aile, soğuk ve yağışlı havadan etkilenmemeleri için hayırseverler tarafından tahsis edilen çadırdaki bekleyişlerini 94'üncü günde de sürdürüyor.
'HDP KAÇTI'
İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketi Mardin'in Derik ilçesine giderken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Vedat Kaya için eşi Emine Kaya ile birlikte 5 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Şeyhmus Kaya, çocukların kurtarılması için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundu. Oğlundan 5 yıldır haber alamadığını anlatan Şeyhmus Kaya, "Çalmadığımız kapı kalmadı. Bu çocukları bir an önce kurtarsınlar. Yeter artık, çocuklarımızı özledik. Şu anda 94'üncü gündeyiz. Burada nöbet tutuyoruz. Yine de bekleyeceğiz. Bizi perişan ettiler. 5 senedir bir insan, evladını görmezse nasıl olur? Uykumuz yok, yatamıyoruz. Gece gündüz aklımızdan çıkmıyor. Şu anda HDP burayı bırakmış, kaçmış, gitmiş. Kaçmakla bir yere varamazlar. Biz biliyoruz ki HDP, bu işin içindedir. Kimin ne yaptığını biliyoruz" dedi.

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