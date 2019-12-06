HABER

HDP önündeki eylemde 95'inci gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 12:14 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 95'inci günde de sürdürdü.

Mehmet Mucahit CEYLAN- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 95'inci günde de sürdürdü. 2014'te İstanbul Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay için eşi ile birlikte oturma eyleminde olan Şevket Bingöl, "Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz, bütün aileler olarak kararlıyız. Yağmur yağıyor, kar da yağsa bizim için fark etmez. Çocuklarımızı onlara yem etmeyeceğiz" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. HDP binası önünde oturan 58 aile, soğuk ve yağışlı havadan etkilenmemeleri için hayırseverler tarafından tahsis edilen çadırdaki bekleyişlerini 95'inci günde de sürdürüyor.

'ÇOCUKLARIMIZI ONLARA YEM ETMEYECEĞİZ'

2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için eşiyle birlikte İstanbul'da gelerek 13 Eylül'de oturma eylemine başlayan Şevket Bingöl, HDP’nin bırakıp kaçtığını belirterek, çocuklarını onlara yem etmeyeceklerini söyledi. Bingöl şunları söyledi:

"95 gündür bekliyoruz, henüz devletimizden bir açıklama gelmedi. HDP zaten yapmıyor bir açıklama. Çünkü suçlular, suçlu olan kaçar. Gelip bize bir açıklama yapmaları gerekirken kaçıyorlar. Ancak devletin el atması lazım bu işe. Devlet büyükleri el atsın çözsün, biz bunu bekliyoruz. Çocuklarımız gelmese 100 sene de olsa bekleriz. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz, bütün aileler olarak kararlıyız. Yağmur yağıyor, kar da yağsa bizim için fark etmez. Çocuklarımızı onlara yem etmeyeceğiz. Bunlar Kürtleri savunduklarını iddia ediyorlar, öyle değil. Çocukları kaçırılan biz hepimiz Kürt'üz. Biz Kürtlerin kanı üzerinde rant elde ediyorlar. Bunların milletvekilleri de bizim sorunumuza el atmak yerine gelip bizleri tehdit etti. Biz para istemiyoruz, su istemiyoruz, ekmek istemiyoruz, hiçbir şey istemiyoruz, sadece çocuklarımızı istiyoruz."

2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var 2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var
Tel Abyad’da güvenlik önlemleri kapsamında kontrol noktaları koyduTel Abyad’da güvenlik önlemleri kapsamında kontrol noktaları koydu
Üç aydır kayıp olan hemşire Mine O’nun cesedi ormanda bulunduÜç aydır kayıp olan hemşire Mine O’nun cesedi ormanda bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Beşiktaş'ta korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Beşiktaş'ta korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

MasterChef'te para ödülü için yarıştılar

MasterChef'te para ödülü için yarıştılar

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Laf atma’ cinayetinde milli kick boksçuya istenen ceza belli oldu

Milli kick boksçuya istenen ceza belli oldu

İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri resmen durduruldu

İBB'den flaş karar! Faaliyetleri resmen durduruldu

Ahmet Hakan'a saldırı davasında karar

Ahmet Hakan'a saldırı davasında karar

Aydın'dan korkunç olay! Evinin bodrumunda kendini astı

Aydın'dan korkunç olay! Evinin bodrumunda kendini astı

Doğa Koleji'ndeki maaş krizinde son durum! Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Ceren’in annesi Güfer Özdemir’in yürekleri dağlayan feryadı!

Feryadı yürekleri dağladı: Benim yavrumu nasıl aldılar?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.